62 Millionen Euro für leere Flüchtlingsunterkünfte

Als Reserve im sogenannten Stand-by-Modus befanden sich 2017 beispielsweise in Leipzig die General-Olbricht-Kaserne mit 700 Plätzen sowie Leichtbauhallen an der Braunstraße mit 600 Plätzen. In Dresden standen an der Stauffenbergallee Notunterkünfte für bis zu 500 und ein Containerdorf für 700 Menschen an der Fetscherstraße/Blasewitzer Straße beim Uniklinikum bereit. In diesem Jahr hatte allein der Wachschutz für die ungenutzten Stand-by-Objekte rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Ein weiteres Problem: Unterkünfte waren zwar offiziell stillgelegt, die Kosten für die Restlaufzeiten der Miete liefen aber weiter und lagen bei insgesamt 25 Millionen Euro.



Aus Sicht der Landesregierung gibt es jetzt durchaus eine sinnvolle Nachnutzung von nicht gebrauchten Unterkünften. So habe Sachsen Container vom Dresdner Standort Fetscherstraße/Blasewitzer Straße gekauft, die anderorts Verwendung finden sollen - etwa bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt bei Hoyerswerda. Das Grundstück will das Land für staatliche Aufgaben nutzen.

Ein Luftbild von 2016 über den Notunterkünften für Asylbewerber in der Braunstraße in Leipzig. Bildrechte: IMAGO