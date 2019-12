Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen ruft auch an den Weihnachtsfeiertagen zur Blutspende auf. Viele Schwerkranke benötigten auch und gerade an den Feiertagen Bluttransfusionen, so das DRK. Da die Blutpräparate nur kurz haltbar seien und viele Spender verreist, seien die Kranken dringend auf die Spenden angewiesen. "Wer sich rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel eine knappe Stunde Zeit für eine Blutspende nimmt, macht den Erkrankten ein wertvolles Geschenk und hilft dabei, die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in der eigenen Region lückenlos zu sichern", heißt es in einer Mitteilung des DRK.