Eine sogenannte Kenia-Koalition ist nach der Wahl in Sachsen die einzige Möglichkeit für die CDU, eine regierungsfähige Mehrheit zu organisieren. In den vergangenen Tagen führten die drei Parteien bereits Vorgespräche. Differenzen zeichnen sich insbesondere zwischen CDU und Grünen in der Verkehrspolitik oder wegen des Tempos beim Kohleausstieg ab. Für die Sondierungsgespräche ist zunächst ein Zeitrahmen von rund zwei Wochen eingeplant. Voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche wollen die Parteien dann über die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen entscheiden.