Im deutschlandweiten Vergleich hat die Sonne diesen Herbst in Sachsen am längsten geschienen. Insgesamt gab es in den Monaten September, Oktober und November knapp 365 Stunden Sonnenschein. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Das langjährige Mittel für Sachsen liegt bei 319 Stunden.