Die Sorben sprechen abhängig von ihrer Herkunft zwei verschiedene Sprachen: Obersorbisch in der Oberlausitz und Niedersorbisch in der Niederlausitz. Das vor allem von in Sachsen lebenden Sorben gesprochene Obersorbisch ist dem Tschechischen und Slowakischen ähnlich. Niedersorbisch hingegen steht dem Polnischen nahe. In der Grenzregion zwischen der Ober- und Niederlausitz werden zudem sogenannte sorbische Übergangsdialekte gesprochen, die sich von den anderen beiden Sprachen teils erheblich unterscheiden.