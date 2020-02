Die Ausbreitung des Coronavirus in China und die damit verbundenen Einschränkungen sorgen für Beunruhigung in der sächsischen Wirtschaft. China sei der größte Auslandsmarkt für hiesige Firmen, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig am Mittwoch. Ein Abschwung könne insbesondere den Automobil- und Maschinenbau sowie die Elektrotechnik treffen.