In Sachsens Großstädten sind die Sozialbestattungen in den vergangenen elf Jahren stark zurückgegangen, besonders deutlich in Chemnitz. Allerdings müssen die Städte wesentlich mehr Steuergeld für die Begräbniszuschüsse ausgeben, hat eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes ergeben.

Leipzig und Dresden hatten 2010 die meisten Fälle

In Leipzig sank die Zahl der Sozialbestattungen demnach von 480 im Jahr 2008 auf 347 im vergangenen Jahr. Dennoch stiegen die Kosten an von 652.000 Euro vor elf Jahren auf rund 792.000 Euro im Jahr 2018. Ein Höhepunkt in der Leipziger Statistik wurde laut Stadtverwaltung 2010 verzeichnet, als für 573 Bestattungen mehr als eine Million Euro ausgegeben werden mussten.

In Dresden sind 2018 Leistungen in 174 Sozialfällen übernommen worden. Das habe knapp 302.000 Euro Zuschüsse gekostet. Zehn Jahre zuvor waren es laut stadtverwaltung noch rund 250 Fälle gewesen, für die nur knapp 285.000 Euro ausgegeben wurden. Auch in Dresden gilt das Jahr 2010 mit 272 Fällen und 380.000 Euro Ausgaben als Höhepunkt.

Chemnitz nennt keine Kosten

Den deutlichsten Rückgang verzeichnete nach Angaben der Stadtverwaltung Chemnitz: Von 385 Bestattungen im Jahr 2008 auf 126 im vergangenen Jahr. Wie viel Geld für Zuschüsse Chemnitz ausgegeben hat, sagte die Stadtverwaltung nicht.

Aktuell werden in Chemnitz unter anderem 950 Euro Zuschuss pro Feuerbestattung mit Einäscherung, 1.260 Euro für eine Erdbestattung sowie je nach Religionszugehörigkeit 725 bis 1.280 Euro für einen Grabstein gezahlt. Normalerweise bezahlen die Kommunen auch die Kosten für Sterbeurkunden, Totenscheine oder die Leichenschau.

Quelle: MDR/epd