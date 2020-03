Das Oberlandesgericht in Dresden hat eine weitere Klage von Verbraucherschützern gegen eine Sparkasse in Sachsen zugelassen. Es handelt sich um die Sparkasse in Zwickau. Zuvor hatte die Verbraucherzentrale Sachsen schon die Sparkassen in Leipzig und im Erzgebirge verklagt. Den sogenannten Musterfeststellungsklagen haben sich rund 1.800 Kunden angeschlossen.