In der Regelung zur Ausgangs-Beschränkung in Sachsen wird Sport und Spazierengehen im Umfeld des Wohnbereichs erlaubt, ohne aber einen konkreten Radius zu nennen. In den vergangen Tagen hatte es deshalb Irritationen gegeben, nachdem die Polizei am Cospudener See Dutzende Spaziergänger und Radfahrer kontrollierte. Die Beamten hatten zunächst die Information bekommen, dass sich die Menschen nur fünf Kilometer von ihrer Wohnung wegbewegen dürften. Die Leipziger Polizei räumte dann am Donnerstag ein, dass es eine Fünf-Kilometer-Beschränkung beim Spazierengehen und Sporttreiben nicht gibt.