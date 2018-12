"Spiegel": Bundes-AfD will Wahlkampf in Sachsen mit 500.000 Euro fördern

Die Bundes-AfD will den Wahlkampf der Partei zur bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen mit einem Betrag von 500.000 Euro fördern. Das beschloss der AfD-Bundeskonvent laut einer Recherche des "Spiegel". Insgesamt will die AFD eine siebenstellige Summe in die Wahlkämpfe in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stecken. Über eine Million Euro sollen in den Osten fließen, um hier Wähler zu generieren.