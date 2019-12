In einer Pressemitteilung heißt es: "Uns liegt es daran, dass Jugendliche aus Berlin und dem Vogtland die Chance erhalten, sich auszutauschen". Das gemeinsame Treffen soll im Waldpark Grünheide in Auerbach stattfinden. Alle Spieler des VfB seien in der Zwischenzeit einzeln befragt worden, so VfB Manager Volkhardt Kramer. "Es kam ein Sprachbild zustande, das für mich schon sehr intensiv war", so Kramer. "Mein Bemühen nach dem Spiel, von den Hertha-Offiziellen zu erfragen, welche Beleidigungen es konkret gegeben hat, wurde wenig oder gar nicht beantwortet". Die Berliner Nachwuchsspieler verließen am Samstag nach den angeblich rassistischen Vorwürfen das Spielfeld. Die Partie wurde abgebrochen. Die Deutsche Olympische Gesellschaft will das Berliner U16-Team jetzt mit einer Fair-Play-Medaille auszeichnen.