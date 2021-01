In Sachsen ist erstmals eine Nosferatu-Spinne nachgewiesen worden. Das Naturkundemuseum in Leipzig bestätigte den ersten Fund einer "Zoropsis spinimana" im Freistaat. Das haarige Tier war in einem Keller in Leipzig eingefangen und vom Experten Robert Klesser im Naturkundemuseum untersucht worden. "Die Globalisierung erschließt nicht nur dem Menschen immer mehr Regionen auf der Welt. Tiere nutzen dabei meist zufällig und unfreiwillig menschliche Reise- und Transportmöglichkeiten", sagte Klesser. Für Menschen sei die Spinne ungefährlich.