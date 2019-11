Laut TMGS üben beispielsweise "die Zisterzienserinnenklöster St. Marienstern in Panschwitz- Kuckau und St. Marienthal in Ostritz seit ihrer Gründung im 13. Jahrhundert ohne Unterbrechung eine hohe geistliche und kulturelle Strahlkraft aus". Weitere Orte sind der Dom St. Petri in Bautzen, das Benediktiner Kloster in Wechselburg, die Kamenzer Schnitzaltäre im Sakralmuseum St. Annen, die Dorfkirche Cunewalde, die Evangelische Brüder-Unität Herrnhut, die Zittauer Fastentücher sowie die Pfarrkirche St. Peter und Paul und das Heilige Grab in Görlitz. Sachsen ist neben Bayern das einzige Bundesland, welches spirituelle Orte vermarktet. Die TMGS setzt damit, laut eigener Aussage, in einer "Zeit voller Höchstleistungen in Höchstgeschwindigkeit" auf den Wunsch nach Entschleunigung.