Kombinierer Eric Frenzel aus Oberwiesenthal setzte sich zum vierten Mal in Folge bei den Männern in der Umfrage durch und zog mit Skispringer Jens Weißflog sowie Diskuswerfer Lars Riedel gleich. Frenzel wurde im vergangenen Jahr zweifacher Weltmeister in der Nordischen Kombination und zum fünften Mal in Folge Gesamtweltcupsieger. Entgegennehmen konnte Frenzel den Preis nicht persönlich. Der Kombinierer weilt zur Zeit im Trainingslager, um sich auf die anstehenden Wettkämpfe vorbereiten zu können. In Vertretung nahm sein Trainer Frank Erlbeck den Preis im Empfang.

Eric Frenzel hat nicht nur die großen Kristallkugeln des Gesamtweltcups im Regal, sondern auch die inzwischen vierte sächsische Sportkrone. Bildrechte: dpa