Anklage nach Haftbefehl-Veröffentlichung im Fall Daniel H.

Im Zusammenhang mit dem Fall Daniel H. in Chemnitz ist Anklage gegen einen Justizvollzugsbeamten der JVA Dresden erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, den Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen in dem Tötungsdelikt unerlaubt in Umlauf gebracht zu haben. Er soll den Haftbefehl mit dem Handy abfotografiert und weitergeleitet haben, wodurch er letztlich auf Facebook landete. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Verletzung des Dienstgeheimnisses in Tateinheit mit verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen.