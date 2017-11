Hintergrund ist der Anstieg politisch und terroristisch motivierter Straftaten im Freistaat und in Deutschland. Der Generalbundesanwalt gebe vermehrt entsprechende Fälle an die Länder ab, erklärte Generalstaatsanwalt Hans Strobl. In Sachsen seien bisher zehn Verfahren anhängig. "Die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus jedweder Gesinnung ist eine große Herausforderung", sagte Strobl. Ermittlungen in diesem Bereich erforderten oft einen hohen Grad an Spezialisierung. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Behörden - zum Teil über Bundesländer- und Staatsgrenzen hinaus - sei unerlässlich.