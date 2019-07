Die Pflege und der Rückschnitt von Bäumen an den Gleisen sorgte immer wieder für Streit zwischen Städtebahn und Deutscher Bahn. Beide schoben sich den Schwarzen Peter hin und her - und das auch vor Gericht. Das Foto zeigt einen Vorfall vom August 2018. Innerhalb von vier Wochen hatte es vier Zusammenstöße mit Bäumen gegeben. Auch für die Fahrgäste ist das gefährlich. Auch der VVO hatte sich in den vergangenen Jahren in diesem Punkt auf die Seite der Städtebahn gestellt und die Deutsche Bahn zu Verbesserungen aufgefordert. Die wies damals die Vorwürfe als unbegründet zurück. Bildrechte: Städtebahn Sachsen GmbH