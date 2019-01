Behinderungen durch Neuschnee im Erzgebirge

10:15 Uhr | Verkürzter Unterricht im Erzgebirge

Erste Schulen im Erzgebirge haben auf die aktuelle Wettersituation reagiert und ihre Unterrichtszeiten gekürzt. Die Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Schwarzenberg wurden schon 10 Uhr nach Hause geschickt, die Jenaplanschule in Markersdorf unterrichtet bis 12 Uhr und in der Evangelischen Schulgemeinschaft in Annaberg-Buchholz endet der Unterricht um 14:20 Uhr. Die Entscheidung wurde getroffen, da viele Jungen und Mädchen einen langen Heimweg mit dem Schulbus haben und es vielerorts noch Verkehrsbehinderungen wegen des Schneefalls gibt. Die Jenaplanschule hat zudem angekündigt, dass am Donnerstag gar kein Unterricht stattfindet. Für Eltern, die keine Betreuung zu Hause absichern können, richtet die Schule einen Notdienst ein.

09:50 Uhr | Wald-Sperrung in Annaberg-Buchholz

Im Raum Annaberg-Buchholz hat es in der Nacht etwa zehn Zentimeter Neuschnee gegeben, in den Kammlagen auch mehr. Durch den Schneefall kommt es nach Informationen des Pressesprechers der Stadt Annaberg-Buchholz, Matthias Förster, zu akutem Schneebruch in den kommunalen Wäldern. Der zuständige Revierförster habe schon zahlreiche umgestürzte Bäume registriert und es würden weitere Schäden erwartet. Aus Sicherheitsgründen werden daher mit sofortiger Wirkung alle städtischen Waldgebiete gesperrt. Betroffen ist auch die Auffahrt zum Pöhlberg. Der Sachsenforst hat bereits am Dienstag eine Warnung vor Schneebruch in Wäldern im Erzgebirge ausgesprochen.

08:15 Uhr | Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr

In Chemnitz und Dresden kommt es aufgrund der aktuellen Wetter- und Verkehrslage zu Verspätungen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilten, sind in der Landeshauptstadt alle Buslinien betroffen. "Bitte beachtet dies bei Eurer Fahrtplanung heute", heißt es in dem Tweet. Die Chemnitzer Verkehrs-AG weist auf ihrer Webseite daraufhin, dass es teilweise auch Fahrtausfälle geben kann.

08:00 Uhr | Altenberg hat Situation gut unter Kontrolle

Aus der Region Altenberg werden Schneeverwehungen gemeldet. Der Winterdienst ist dort mit zehn Streufahrzeugen und fünf Schneefräsen im Einsatz. Wie Leiter Michael Preiler erklärte, sind die Straßen durchgängig mit Schnee festgefahren. Ein zusätzliches Risiko für Verkehrsteilnehmer seien Bäume, die sich unter der Schneelast auf die Fahrbahn neigen. Auto- und vor allem Lkw-Fahrer sollten besonders vorsichtig fahren. Der Winterdienst versucht, die betroffenen Bäume zurückzuschneiden.

07:30 Uhr | Behinderungen im Straßenverkehr