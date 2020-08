Die heftigen Niederschläge am Sonntag und Montag haben die lange Niedrigwasser führenden Flüsse und Bäche in Sachsen kurzzeitig gefüllt. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums in Dresden vom Montag kamen im Freistaat innerhalb von 24 Stunden zwischen 30 und mehr als 80 Liter pro Quadratmeter herunter, nur in Nordsachsen waren es fünf bis 30 Liter.



In St. Egidien-Kuhschnappel und Frankenberg-Altenhain wurden laut Deutschem Wetterdienst (Stand 31. August 08:00 Uhr) die jeweiligen 24 Stunden-Rekorde überschritten. Demnach wurden die Werte vom Juli 2011 geknackt. In St. Egidien fielen damals in 24 Stunden 61,6 Liter pro Quadratmeter - jetzt waren es 65,5. In Frankenberg stieg der Wert von 67,3 auf 80,3. An der Mulde in Zwönitz (Erzgebirge) galt am Morgen für anderthalb Stunden die Alarmstufe 1.