Allerdings haben laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weniger als die Hälfte aller Hausbesitzer in Sachsen eine Elementarschadenversicherung. "So gut wie jedes Haus ist gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle haben viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt", sagt GDV-Naturgefahrenexperte Oliver Hauner. Dabei können die heftigen Regenfälle Häuser bis zur Unbewohnbarkeit beschädigen. In Sachsen lag der teuerste Einzelschaden an einem Einfamilienhaus in den letzten 17 Jahren bei 379.000 Euro.