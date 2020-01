Sachsen muss sich in den nächsten Jahren auf mehr Pflegefälle einstellen. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Nach dessen Prognose wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 voraussichtlich auf über 242.000 und damit um fast ein Fünftel ansteigen. Zum Vergleich: Ende 2017 waren in Sachsen rund 205.000 Pflegedürftige zu versorgen.