2018 gab es erstmals mehr als 20 Millionen Gästeübernachtungen in Sachsen.

Die Gäste- und Übernachtungszahlen stiegen das dritte Jahr in Folge.

Das stärkste Wachstum bei Gäste- und Übernachtungszahlen gab es bei tschechischen Besuchern.

Mehr als 66.400 Beschäftigte arbeiteten 2017 in der sächsischen Gastronomie.

Etwa sieben von zehn Angestellten in der Gastronomie arbeiteten 2017 in Teilzeit.