Die neue Baustelle, an der sich der Verkehr staut, musste wegen eines Traversenbruchs an der Übergangskonstruktion der A 4-Brücke über die "Wilde Sau" eingerichtet werden. Der Schaden war am Montag festgestellt worden. Nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ist er so gravierend, dass zwischen dem Dreieck Dresden-West und der Anschlussstelle Wilsdruff die Stand- und Lastspur sofort gesperrt und die Reparaturarbeiten veranlasst wurden.