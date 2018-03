Auf der A4 am Dreieck Nossen gab es am Donnerstagvormittag gleich mehrere Unfälle, der Stau ließ nicht lange auf sich warten. Inzwischen hat er sich zwar wieder aufgelöst, aber der nächste ist schon in Sicht. Denn seit dem Mittag ist der Osterverkehr richtig ins Rollen gekommen. Vor allem Richtung Polen sind Autos und Lkw unterwegs. Zwischen Siebenlehn und Hermsdorf staut es sich zur Zeit immer wieder wieder, hier brauchen Autofahrer viel Geduld. Bis Sonnabendabend wird der viele Verkehr wohl anhalten, schätzt die Polizei.