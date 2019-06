ADAC zum Pfingstwochenende: Staugefahr am Freitag am höchsten

Autofahrer müssen sich am Pfingstwochenende auf Staus auf Sachsens Autobahnen einstellen. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC ) mitteilte werden besonders die Nord-Süd-Tangenten stark frequentiert sein. Das größte Verkehrsaufkommen werde am Freitagnachmittag erwartet, aber auch am Samstag bis in die Mittagsstunden werde es voll auf den Straßen. Erhöht werde das Staupotenzial durch zahlreiche Baustelle auf den sächsischen Autobahnen.