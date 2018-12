Weihnachtsreiseverkehr bringt erhebliche Probleme in Sachsen

Stillstand herrschte am Sonnabendvormittag auch weiter in Richtung Görlitz vor dem Tunnel Königshainer Berge. Hier staute sich am frühen Morgen der Verkehr zeitweise auf mehr als 20 Kilometer bis Bautzen-Ost. Grund waren nach Angaben der Polizei in Görlitz mehrere liegengebliebene Fahrzeuge. Zunächst musste ein Sattelzug seine Fahrt kurzzeitig beenden, weil ihm der Diesel ausgegangen war. Für die Bergung wurde der Tunnel halbseitig gesperrt. Nachdem der Sattelzug aus dem Tunnel gezogen wurde, blieb ein Pkw kurz vor dem Tunnel auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 57-jährige Fahrer versuchte die Reparaturen an Ort und Stelle durchzuführen. Die Polizei lotste den Pkw auf den Standstreifen.



Wegen vieler Pendler in Richtung Osteuropa herrschen bereits seit Tagen auf der A4 in Sachsen fast ununterbrochen Stau und stockender Verkehr. Dabei kam es immer wieder zu Unfällen. Zeitweise mussten die Autofahrer zwei Stunden Wartezeit hinnehmen.