Wo sieht man am Wochenende Sternschnuppen?

Wann genau gibt es die meisten Sternschnuppen, die sogenannten Geminiden, in Sachsen zu sehen?

Ulf Peschel: Die Geminiden sind eigentlich schon seit dem 4. Dezember aktiv, aber das Maximum wird so um den 14. Dezember erwartet. In dieser Nacht werden wir die meisten Sternschnuppen sehen können. Die Geminiden sind insofern sehr, sehr schön, weil diese Sternschnuppen ziemlich langsam unterwegs sind und mit etwa 35 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre der Erde eintreten. Damit sind sie recht leicht zu beobachten und ziemlich hell.

Gibt es Regionen in Sachsen, wo man die Geminiden besser sehen kann, als anderswo?

In Sachsen ist es egal, wo man ist. Wichtig ist, dass ich mir einen nach Möglichkeit dunklen Ort suche und vielleicht irgendwo ein bisschen rausfahre, zum Beispiel aufs freie Feld, wo man bis zum Horizont schauen kann. In der Stadt ist es schwierig, da haben wir zu viel Licht. In diesem Jahr ist es etwas ungünstig, weil wir viel Mond haben. Der Mond ist auch ziemlich hell und somit werden wir wahrscheinlich auch nur die helleren Sternschnuppen wirklich gut beobachten können.

Woraus besteht so eine Sternschnuppe?

Sternschnuppen sind eigentlich ganz kleine Teilchen und die stammen in aller Regel von Kometen. Kometen sind diese Schweifsterne. Wir haben jetzt schon lange keinen richtig schönen Kometen mehr gesehen. Aber manchmal kann man sie eben doch ganz gut beobachten. Diese Kometen sind große Eisbrocken und die enthalten ganz viel Staub.



Dieser Staub wird über den Schweif, der ja einige hunderttausend Kilometer lang sein kann, freigesetzt. Diese kleinen Teilchen sind stecknadelkopfgroß. Und die treten dann in die Atmosphäre ein - bei 130 Kilometern Höhe. Sie müssen dann durch die Atmosphäre hindurch und erhitzen sich dabei sehr stark. Dass wir sie wahrnehmen können, liegt eigentlich nur daran, dass sie so heiß werden und die Luft so stark erhitzt wird. Wir sehen im Prinzip die aufglühende Luft.

Sie sehen als Fachmann sicher oft eine Sternschnuppe. Wünschen Sie sich auch jedes Mal etwas?