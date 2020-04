Christian Weisz beobachtet seit vielen Jahren die Storchpopulation in Lommatzsch. Er ist zuversichtlich: "Im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Die Brutzeit beginnt ja erst Anfang Mai. Die Hitze ist kein Problem für die Tiere. Auf den Wiesen ringsherum haben sie bisher immer ausreichend Nahrung gefunden." Die Voraussetzungen sind gut. Nahezu alle Nester in der Region seien besetzt. Im vergangenen Jahr verließen 22 Jungstörche den Horst in Lommatzsch. "Ich bin gespannt wie viele es diesmal werden", sagt Weisz.