Die sachsenweite Spendenaktion "Stollenpfennig" wird am Donnerstagmittag in Leipzig gestartet. Wie die Diakonie Sachsen mitteilte, beteiligen sich mehr 530 Bäckereien. Etwa 1.350 Dosen für Wechselgeld oder kleine Spenden stehen demnach in den nächsten Wochen auf den Ladentischen. Der Erlös kommt dem evangelischen Hilfswerk "Brot für die Welt" zugute. Es ist bereits die 26. Aktion "Stollenpfennig". Im vergangenen Jahr wurden knapp 30.000 Euro gespendet.