Die meisten suchen eine gute logopädische Therapie. Die ist nicht leicht zu finden. Es gibt zwar viele Logopäden, aber nur wenige, die sich darauf spezialisiert haben. Große Probleme gibt es auch in den Schulen. Betroffene Kinder werden dort nicht so behandelt und gefördert, wie es ihrer Behinderung nach gerecht wäre. Viele Lehrer wissen zu wenig übers Stottern.

Einem Kind im Rollstuhl würde man niemals einen 100-Meter-Lauf zumuten. Stotternden Schülern wird das in den Schulen aber jeden Tag abverlangt.

Ich habe noch keinen Fall erlebt, in dem ein Lehrer oder eine Lehrerin von sich aus einen Nachteilsausgleich für einen stotternden Schüler gewährt hat. Stottern ist eine anerkannte Schwerbehinderung. Schüler können statt mündlicher Prüfungen auch schriftlich geprüft werden. Sie müssen nicht frei vor der Klasse sprechen. Es gibt andere Formen, bei denen sie ihr erlerntes Wissen beweisen können. Aber es werden immer noch Betroffene zum Reden vor der Klasse gezwungen, ausgelacht und sozial ausgegrenzt. Da hat sich seit meiner Schulzeit vor 40 Jahren noch nicht viel getan.

Gut ist, wenn Sie ganz normal sprechen. Kommt ein stotternder Mensch ins Stocken, dann halten Sie den Blick und haben Sie unbedingt Geduld, egal, wie lange es dauert. Oft sagen Zuhörer ein Wort oder eine Wortgruppe, um dem Betroffenen zu helfen. Aber der ist neben all seinen Sprechängsten und seiner Scham dann auch noch mit der Korrektur des vermeintlich Gemeinten beschäftigt. Er bekommt nur noch mehr Stress.

Jedem stotternden Menschen rate ich: So schwer es auch scheinen mag, man muss sich seiner größten Angst stellen, dann profitiert man davon. Das kann Angst vor Ausgrenzung, Blamage oder Kontollverlust sein. Am besten macht man das mit logopädischer Unterstützung.