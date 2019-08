In Radebeul wurden 150 Plakate der AfD gestohlen. Plakate wurden mit verfassungsfeindlichen Symbolen wie Hakenkreuzen beschmiert, Politiker an Wahlständen beleidigt und bedroht. Die Polizei verzeichnete Angriffe mit Farbbeuteln auf Einrichtungen von Parteien und vereinzelt eingeschlagene Fensterscheiben. Am schwersten wiegt ein mutmaßlicher Sprengstoffanschlag auf das Büro einer Politikerin der Linken in Zittau.