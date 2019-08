Sachsens Kommunen sollen einfacher an Fördergelder für Straßen und Brücken kommen. Wie das Finanz- und Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilten, soll die jährliche Pauschale ab 2002 ohne aufwendige Anträge automatisch von der Landesdirektion ausgezahlt werden können. Auch die Einzelförderung von Bauprojekten soll vereinfacht werden, teilte Finanzminister Matthias Haß mit. Die gemeindewirtschaftliche sowie die baufachliche Stellungnahme entfiele künftig. "Der Wegfall trägt zur Beschleunigung der Verfahren bei", so Verkehrsminister Martin Dulig. Zusätzlich zu einer jährlichen Pauschale für den Straßenbau von 60 Millionen Euro sieht der Doppelhaushalt des Freistaats weitere 40 Millionen Euro vor.