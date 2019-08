Die sechs Straßenmeistereien im Landkreis Mittelsachsen haben verstärkt mit den Folgen von Vandalismus zu kämpfen. Eine direkte Statistik gebe es nicht, aber man verzeichne eine zunehmende Tendenz, hieß es am Freitag aus dem Landratsamt. Probleme bereiteten beispielsweise der Diebstahl von Schildern, umgefahrene oder herausgerissene Leitpfosten sowie Aufkleber auf Verkehrszeichen. So entstünde ein Schaden von mehreren Tausend Euro pro Jahr, so die Behörde.