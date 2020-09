Nicht nur im Freistaat Sachsen ging im ersten Halbjahr 2020 die Zahl der Verkehrsunglücke zurück. Auch in den anderen Bundesländern lässt sich ein Rückgang der Verkehrsunfälle beobachten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 1.281 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das sind 195 Personen oder rund 13 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019.