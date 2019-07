Dass das Telefonieren mit dem Handy während des Autofahrens grundsätzlich verboten ist, ist wohl den meisten bekannt. Aber nicht nur das Telefonieren ist während der Fahrt untersagt.



Grundsätzlich gilt beim Thema Handy: Autofahrer dürfen das Handy nur dann in die Hand nehmen, wenn der Motor aus ist. Das heißt also, selbst einen Anrufer wegdrücken, eine SMS anklicken und lesen oder das Handy nur von einer Seite auf die andere legen, ist während der Fahrt verboten und wird mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt bestraft.



Nutzt man das Handy als Navigationsgerät muss es in einer Vorrichtung stecken und darf während der Fahrt nicht in die Hand genommen werden. Auch an einer roten Ampel ist die Handynutzung verboten, auch wenn der Motor abgestellt ist. Auch dann drohen Bußgeld und Punkt.



Übrigens: Ist auch in anderen europäischen Ländern das Handy am Steuer verboten. In den Niederlanden ist das Bußgeld dafür mit 230 Euro am höchsten.