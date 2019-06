Im Tarifstreit im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Sachsen und Sachsen-Anhalt für heute zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind in Dresden der Textileinzelhandel und Ikea betroffen.

Die Tarifverhandlungen waren vor zwei Wochen aufgenommen worden. Die Vorstellungen beider Parteien liegen jedoch weit auseinander. Verdi fordert ein Lohnplus von rund 7,6 Prozent. Die Arbeitgeber bieten Lohnsteigerungen in zwei Stufen von insgesamt 2,5 Prozent an. Verdi-Verhandlungsführer Lauenroth-Mago erklärte, mit Wertschätzung habe das nichts zu tun. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 19. Juni werde es deshalb weitere Aktionen geben.