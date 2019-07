Zum Wochenstart ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik im Einzelhandel auf. Gestreikt werden soll nach

demnach in den Regionen Leipzig, Ostsachsen, Dresden, Halle, Erfurt und Gera. "Die Beteiligung am Freitag und Samstag war gut. Ich rechne am Montag und Dienstag nochmals mit mehreren Hundert Streikenden. Wir werden den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit sich auch bei uns in der 3. Verhandlungsrunde etwas bewegt", so ver.di Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago.

"Die Ost-West-Unterschiede müssen weg"

Die ersten Abschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin seien sicherlich eine Grundlage. Dennoch brauche man auch Antworten für die spezifischen Bedingungen in Mitteldeutschland. "Die Ost-West-Unterschiede müssen weg"." Unter anderem spreche man sich für die Angleichung der tariflichen Laufzeiten aus. "Ein oder zwei Monate spätere Erhöhungen bedeuten jedes Jahr Einkommensverluste von 100 bis 150 Euro", so Lauenroth-Mage.

Forderung von zwei Cent pro Minute

Verdi fordert für die 256.000 Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Erhöhung von zwei Cent pro Minute. Die Ausbildungsvergütungen sollen je Ausbildungsjahr um 100 EUR steigen. Der Tarifvertrag soll für eine Laufzeit von zehn Monaten abgeschlossen werden. Die Verhandlungen finden am 10. Juli in Weimar statt. Die Tarifkommissionen von Verdi und den Arbeitgebern treffen sich dort ab 10 Uhr.

Quelle: MDR/sth