Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Sachsen fort. In Dresden sind unter anderem die Beschäftigten in städtischen Kitas und Horten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll um 6 Uhr beginnen und bis 10 Uhr dauern. Die Auswirkungen seien noch nicht absehbar, teilte die Stadt Dresden im Vorfeld mit. Eine Notbetreuung gebe es nicht.

Auch die Mitarbeiter im Städtischen Klinikum Dresden und in den Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen sind zum Streik aufgerufen. In den Dresdner Krankenhäusern Neustadt und Friedrichstadt wollen das Pflegepersonal und die Verwaltung in den Ausstand treten. Die Auswirkungen auf die Patienten sollen laut Klinikum so gering wie möglich gehalten werden. Nicht bestreikt werden die Onkologie, die Dialyse und die Kinderklinik.