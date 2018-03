Am Dienstag gibt es Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in den Regionen Dresden und Meißen sowie Vogtland und Zwickau. Die Gewerkschaft Verdi rief Mitarbeiter aus kommunalen Dienststellen auf, ab 6 Uhr vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Dazu gehören unter anderem die Mitarbeiter in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie der Landratsämter und Jobcenter. Auch Kunden der Ostsächsischen Sparkasse Dresden könnten vor geschlossenen Filialen stehen. Ausdrücklich nicht gestreikt wird in den städtischen Kindertagesstätten. Die Tarifverhandlungen werden am 15. April fortgesetzt.