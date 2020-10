Zahlreiche Kitas in Leipzig bleiben am Mittwoch wegen des Warnstreiks geschlossen. Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in Sachsen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag erhöhen. Betroffen von dem ganztägigen Ausstand sind unter anderem städtische Betriebe wie Kitas und Hort in Leipzig, aber auch die Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Vogtland, im Zwickauer Land und die Sparkassen in Döbeln, Meißen und Mittelsachsen.