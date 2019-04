Busfahrer des Regionalverkehrs haben in vielen Teilen Sachsens am Mittwochmorgen gestreikt. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Linienverkehr, zu Ausfällen und Verspätungen. Allein in Pirna, Sebnitz und Bad Schandau blieben rund 90 Busse in den Depots. Insgesamt wurden elf Betrieb bestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hatten sich daran auch Schlosser in den Werkstätten, Fährleute, Lehrlinge und Verwaltungsangestellte beteiligen. Der Warnstreik wurde 8 Uhr beendet.