Noch ist es relativ ruhig in der Kita Lößnitzer Kinderland in Radebeul. Leiter René Schlimpert denkt schon weiter. Weil er einen grippalen Infekt nicht von einer Corona-Infektion unterscheiden kann, fordert er freiwillige und kostenlose Corona-Tests für Erzieher. Wie bei Lehrern, die sich in Sachsen einmal pro Woche testen lassen können.