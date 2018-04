Eine Stunde lang haben die Chefs der beiden Verbände miteinander diskutiert. Beide lächeln eher gequält als gelöst, als sie vor die MDR-Kamera treten. Frank Vogel, Präsident des Landkreistages, und Stefan Skora, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, ist klar, dass es besser gewesen wäre, eine solche Diskussion nicht in der Öffentlichkeit zu führen. Das beschädigt alle, sagen sie übereinstimmend. Statt sich, wie üblich bei solch brisanten Personalien, auf einen sächsischen Vorschlag zu einigen, wurde in den vergangenen Tagen über die Medien diskutiert, ob nun der Bautzener Landrat Michael Harig oder der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung der bessere Kandidat wäre.

Landkreistag hat Harig vorgeschlagen

Die Frage, ob man sich auf einen Kandidaten geeinigt habe, beantwortet Frank Vogel sichtlich verärgert so: "Auf einen Kandidaten konnten wir uns insoweit nicht einigen, weil es für mich als Präsidenten des Landkreistages momentan nur einen Kandidaten gibt. Wir haben im Februar Landrat Harig vorgeschlagen, es gab am 2. März ein Gespräch zur gesamten Thematik am Tisch von Oberbürgermeister Jung. Dort hat er gesagt, dass er von anderen Landesverbänden angefragt wurde. Bis heute fehlt mir das klare Bekenntnis seinerseits, dass er sagt, 'ja, ich will diese Präsidentschaft angehen'".

Frank Vogel, Präsident des Landkreistages Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen Bei dem Treffen habe Jung ihm bereits erklärt, er sei ins Gespräch gebracht worden, von Kommunalvertretern. Vogel sagt, er habe Jung gebeten, sich bis Ostern klar zu entscheiden. Der Frust scheint tief zu sitzen, so antwortet Vogel auf die Frage, was er jetzt von Jung erwarte: "Ich erwarte von ihm eigentlich nichts mehr. Ich warte eigentlich schon viel zu lange, dass er sich mal klar bekennt.

Jung nach außen zurückhaltend

Auch in der Öffentlichkeit hatte Jung bisher eher laviert, stand am Dienstag für ein MDR-Interview nicht zur Verfügung. Im Interview mit der BILD-Zeitung sagte er noch am 24. April: "Ich habe mich noch nicht entschieden. Lassen Sie mir Zeit. Meine Lebensplanung sah bisher anders aus."

Stefan Skora, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Bildrechte: Stefan Skora Dieser Darstellung widerspricht nicht nur Vogel, sondern auch Stefan Skora. Danach bleibt kein Zweifel, dass Jung den Job will. Skora verweist auf den entsprechenden Beschluss des Präsidiums des Städte- und Gemeindetages, Jung vorzuschlagen, vom 18. April: "Kollege Jung war bei dieser Präsidiumssitzung dabei, hat sich dort erklärt und dann gab es die Abstimmung. Und so ist das aus meiner Sicht auch zu werten."

Schwierige Entscheidung vor Wahljahr

Der Sitz des Ostdeutschen Sparkassenverbandes in Berlin Bildrechte: dpa Spätestens seit Anfang März also wird das Thema heiß diskutiert. SPD-Parteichef Martin Dulig dürfte das bitter aufstoßen. Der hatte am Dienstag berichtet, von Jung erst am Tag zuvor informiert worden zu sein. Dabei geht es nicht nur um einen mit etwa 500.000 Euro hochdotierten Job. Für die SPD geht es ausgerechnet im Landtagswahljahr 2019 auch um eine ihre drei Hochburgen in Sachsen.

Da tröstet es nicht, dass der Weggang von Harig auch die CDU in Nöten bringen würde, bei der Suche nach jemandem, der den Landratsposten weider so sicher für die Union holen würde.

Wie weiter ?

Zumindest einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt es: Beide Seiten wollen einen gemeinsamen sächsischen Vorschlag. Der Landkreistag hat ein Verfahren für die Kür vorgeschlagen. Das sieht vor, dass die Vertreter der Sparkassen entscheiden sollen. Mithin die zehn Landräte, vier Oberbürgermeister und die Sparkassenvorstände.

Dass dem der Präsident des Sächsischen Städtetages, Stefan Skora, nicht umgehend zugestimmt hat, verwundert nicht: Die Chance von Burkhard Jung, von diesem Gremium gekürt zu werden, dürfte gering sein. "Lassen Sie uns darüber nicht spekulieren", wiegelt Skora ab. Jetzt müsse der Vorschlag erstmal im Präsidium besprochen werden. "Ich glaube, da haben wir genug zu tun." Die nächste Präsidiumssitzung ist am 18. Mai.