Preisbeobachter begründeten die Unterschiede mit den Netz-Nutzungsentgelten so: In dünn besiedelten Gebieten ohen große Industriefirmen würden die Kosten auf weniger Einwohner verteilt und fielen deshalb pro Haushalt höher aus.

Die Ursachen für die verschieden hohen Netzentgelte seien vielschichtig, betonte dagegen die Bundesnetzagentur. So seien die Netze in den neuen Bundesländern zu groß dimensioniert und teilweise nicht genügend ausgelastet. Auch die Kosten für die Integration der erneuerbaren Energien ins Stromnetz fallen laut Bundesnetzagentur unterschiedlich hoch aus. Viele Investitionen der Energiewende würden auf dem Land getätigt. Die Ausgaben für den Anschluss von Wind- und Solaranlagen werden vielfach auf Stromkunden des örtlichen Verteilnetzes umgelegt, hieß es

Die Entgelte für die großen Übertragungsnetze waren bis 2019 in Ostdeutschland durchweg wesentlich höher als in Westdeutschland, was mit besonders viel Geld für neue Leitungen für die Energiewende begründet wurde. Die Netzbetreiber legen ihre Kosten auf die Verbraucher in ihrem Versorgungsgebiet um. Nach einer Bundesratsinitiative sollen diese Netzentgelte gerechter verteilt werden. Ab Januar 2023 sollen die Entgelte bundesweit überall gleich hoch sein.