Von einer "Gänsebratenspitze" will der kommunale Energieversorger "Eins" in Chemnitz nicht sprechen. "Eine gewisse 'Kochspitze' ist an den Wochenendtagen mittags normal. Weil in der Stadt viel Gewerbe und Industrie angesiedelt sind, geht der Stromverbrauch an den Weihnachtstagen bis Anfang des Jahres sogar zurück. Viele Betriebe produzieren in der Zeit nicht und Geschäfte haben aufgrund der Feiertage geschlossen", erklärte Unternehmenssprecherin Cindy Haase.