Die Strom- und Gasversorgung in Sachsen ist auch in der Corona-Krise gesichert. Davon geht die Bundesnetzagentur aus. Auf Anfrage des MDR hieß es, man nehme die Situation ernst. Die Bundesnetzagentur stehe in Kontakt zu den Netzbetreibern und lasse sich über die Lage und Vorsorge-Maßnahmen informieren. Die Netzbetreiber seien bestmöglich vorbereitet, eine sichere Versorgung zu gewährleisten.

Doch weder Kohle-noch Stromerzeugung könnten aus dem Homeoffice produziert werden. Die Kollegen müssten in den Tagbauen und Kraftwerken vor Ort sein und dürften nach Möglichkeit nicht krank werden. Deshalb sei die wichtigste Aufgabe des Unternehmens, dass das Corona-Virus nicht in die betrieblichen Anlagen komme.

Die Leag habe inzwischen drei infizierte Mitarbeiter. Für größere Ausfälle, etwa von einer gesamten Schicht, habe das Unternehmen vorgesorgt. "Wir würden die Mitarbeiter in dem Fall im Kraftwerk lassen, um sicherzustellen, dass diese Kollegen nicht auch noch mit dem Virus infiziert werden". In den Kraftwerken und Tagebauanlagen seien dafür Notunterkünfte eingerichtet worden, so Schirmer. In Boxberg stünden 80 Betten, in Lippendorf 50 Betten zur Verfügung. Auch für die Verpflegung und die ärztliche Betreuung sei gesorgt.