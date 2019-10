In Ostdeutschland werden die Arbeitnehmer in Sachsen am schlechtesten bezahlt. Das hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. Demnach liegen die Einkommen im Freistaat um rund 18 Prozent unter dem Niveau für vergleichbare Tätigkeiten im Westen. In Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Lohnrückstand zum Westen rund 15 und in Brandenburg 14 Prozent. Das Institut begründet das schlechte Abschneiden Sachsens mit der bundesweit niedrigsten Tarifbindung. In nicht tarifgebundenen Betrieben seien die Löhne ein Drittel niedriger als in Betrieben mit Tarifvertrag.