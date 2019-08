In Sachsen ist die Kaiserschnittrate nach einer Erhebung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) bundesweit am niedrigsten. Bezogen auf die KKH-Versicherten im Land seien im vergangenen Jahr 24 Prozent der Neugeborenen per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Anfang Juli waren in Sachsen etwa 83.000 Menschen bei dieser Kasse versichert.