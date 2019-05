Was sind die "Fridays for Future"-Proteste? "Fridays for Future" bezeichnet eine weltweite Protestbewegung, die sich für den Schutz des Klimas einsetzt und an der vor allem Schüler teilnehmen. Die Demonstrationen finden freitags während der Unterrichtszeit statt, was in Deutschland eine Kontroverse über die Schulbesuchspflicht auslöste.

Nach Angaben der Bewegung wendet sich der Protest gegen Politiker, die im Kampf gegen Treibhausgase und menschengemachten Klimawandel versagt haben.