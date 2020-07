Studie zu Lebenserwartung in Sachsen: Dresden und Meißen liegen vorn

Eine Studie des Max-Planck-Instituts hat die Lebenserwartung in allen Landkreisen in Deutschland untersucht. Noch immer gibt es ein Ost-West-Gefälle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Statistischem Bundesamt werden Frauen in Deutschland im Durchschnitt 83 Jahre alt. Männer sterben durchschnittlich etwa fünf Jahre eher. Aber lassen sich diese Zahlen auch auf die Lebenserwartung in den einzelnen Landkreisen übertragen? Das haben Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Demografie-Forschung in Rostock in Erfahrung gebracht.

Die Ergebnisse zeigen für alle 402 Landkreise in Deutschland: Ländliche Kreise im Osten Deutschlands sowie einige Kreise im Ruhrgebiet haben eine vergleichsweise niedrige Lebenserwartung. Im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt zum Beispiel liegen die Zahlen bei 81,7 Jahren für Frauen und 76,3 Jahren für Männer. In Baden-Württemberg und Südbayern ist die Lebenserwartung dagegen höher, beispielsweise in Starnberg bei 85,7 Jahren für Frauen und 80,6 Jahren für Männer. MDR SACHSEN hat die Studienergebnisse für Sachsen zusammengetragen.

Bildrechte: IMAGO Roland Rau ist Professor für Soziologie und Demografie an der Uni Rostock und einer der Studien-Autoren. Er sagte, dass Sachsen die Spitzenposition innerhalb der ostdeutschen Bundesländer einnehme. "Innerhalb von Sachsen wiederum ist die Landeshauptstadt Dresden der Leuchtturm", so Rau. Auch im Vergleich mit allen Bundesländern stehe Sachsen ganz gut da, vor allem was die Lebenserwartung der Sächsinnen angeht: Sie haben die zweitbeste Lebenserwartung in ganz Deutschland, hinter Baden-Württemberg.

Rau sagte weiter, dass die Wissenschaftler ursprünglich dachten, Stadt-Land-Unterschiede, Ärzteversorgung und Bevölkerungsdichte seien die wichtigsten Faktoren, die die Lebenserwartung beeinflussten. Sie haben sich jedoch als weniger wichtig im Vergleich zu ökonomischen Faktoren herausgestellt.

Die Arbeitslosenquote und die Hartz-IV-Quote waren deutschlandweit die Indikatoren, die den stärksten Zusammenhang mit der Lebenserwartung gezeigt haben - sowohl für Frauen als auch für Männer. Roland Rau Professor für Soziologie und Demografie an der Uni Rostock

Bildrechte: IMAGO In der Studie zeigte sich neben dem noch immer bestehenden Ost-West-Gefälle auch ein Nord-Süd-Gefälle. Elmar Brähler, emeritierter Professor für medizinische Psychologie an der Universität Leipzig, erläuterte im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass seit den 1970er Jahren die Schere zwischen Ost und West auseinander gegangen sei. Die Menschen in der DDR hatten demnach eine geringere Lebenserwartung als im Westen. Seit der Wiedervereinigung schließe sich die Schere wieder. "Das derzeitige Nord-Süd-Gefälle wiederum zeigt, dass es nicht nur an verschiedenen Gesellschaftssystemen und deren Gesundheitssystem liegt, sondern daran, wo Reichtum versammelt oder die Luft sauberer ist". Auch Armut habe einen großen Zusammenhang mit niedriger Lebenserwartung. Ob der Zusammenhang kausal ist, sei jedoch nicht geklärt, so Brähler weiter.